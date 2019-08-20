موهوبة التايكواندو ميسم ستار تحصد الجوائز في كتابة القصة

بغداد ـ الصباح الجديد:

الموهوبة، ميسم ستار الجابري، مواليد بغداد ٢٠٠٩، طالبة في الصف الخامس الابتدائي، تجيد اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، احدى لاعبات المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالتايكواندو في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة.

إلى جانب موهبتها في الفن القتالي «التايكواندو» فهي، موهوبة بكتابة القصة بدأت منذ العام ٢٠١٦، اصدرت مجموعتها القصصية الأولى المتنوعة(مغامرات الارنوبة دنفش ) عن دار شان للنشر والتوزيع في عمان في العام ٢٠١٩ .. فازت بالمركز الأول في مسابقة الكاتب الصغير الدولية التي نظمتها مدرسة المبدعون في الموصل في ٢٠١٩، لها العديد من القصص المنشورة في مختلف المجلات في داخل العراق وخارجه ، ومنها :نرمين والصادق الأمين ، مجلة زهور الجوادين، بغداد ، ٢٠١٩.. والارنوبة دنفش والحية والفراشة، مجلة بساط الريح، بيروت ، ٢٠١٩.. والارنوبة دنفش تتعلم السباحة، مجلة أسامة، العدد ٧٩٤ ، تموز ٢٠١٩، و شجاعة الارنوبة دنفش، مجلة الجيل الآن ، هيئة النزاهة ، بغداد ، ٢٠١٩ .

حصلت على العديد من الشهادات التقديرية والدروع ومنها : شهادة شكر وتقدير من مجلة وسيم للأطفال لمساهمتها في اغناء مواضيع المجلة وإثراء المشهد الرقمي الخاص بالطفل العربي، وشهادة تقديرية ودرع الفوز بمسابقة الكاتب الصغير الدولية ، شهادة تقديرية من مؤسسة (AB code) للتعليم البرمجي، وأخرى لمشاركتها في فعاليات مهرجان الإبداع السنوي الأول الذي نظمته مدرسة التكامل الأهلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ٢٠١٩، وشهادة خامسة تقديرية من مدرسة بغداد الدولية كونها الطالبة الأكثر تميزا للعام الدراسي ٢٠١٧- 2018.

يذكر ان ميسم، تلعب في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالتايكواندو إلى جانب شقيقها حيدر، ويلقيان دعما من والدهما أ.د ستار الجابري/ التدريسي لمادة تاريخ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، الذي صدر له 12 مؤلفا وشارك بنحو 60 بحثا في مؤتمرات وملتقيات علمية.