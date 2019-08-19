نائب عن تحالف القوى يهاجم مدير عام التقاعد: تصريحاته تخلق فتنة بين الشعب

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد نائب رئيس كتله التحالف القوى العراقية البرلمانية النائب رعد الدهلكي رفضه للتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة وبعض ضباط الجيش السابق واصفا أياها بالفتنة المجتمعية”.

وقال الدهلكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه ان التصريحات التي ادلى بها مدير عام دائرة التقاعد حول عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة لا تنم عن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه كونها تهدف الى خلق فتنة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي من جهة وكسب ود بعض القوى السياسية المطبلة لهذا الموضوع بغية ابقاءه في منصبه الحالي من جهة اخرى.



واضاف الدهلكي، ان منتسبي الاجهزة الامنية السابقة ان كانوا يحصلون على رواتب خارج السياقات القانونية فهذا خرق هو من يتحمله لانه المعني الاول عن هيئة التقاعد، اما ان كانوا يستلمون تلك الرواتب على وفق اطر قانونية واستحقاق وليس منة من احد وهي كذلك فان تصريح رئيس هيئة التقاعد هو معارضة لقوانين حكومية وتمرد الغاية منه التستر على فشل ادارة سابق من شخص يتصدى لمنصب خاص وهذا امر خطير جدا وينبغي محاسبته عليه.

وتسائل لماذا يتم فتح هذا ملف بهذا التوقيت الا اذا كانت هنالك أهداف لخلق الفتنة بين العراقيين وهنا سنعاقبه على هذا الامر وفقا للقانون.