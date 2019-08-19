1.8 مليون برميل انتاج حقل بدرة النفطي في 9 أشهر

خطة لزيادة انتاج الخام في محافظة واسط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت محافظة واسط عن وصول اجمالي إنتاج حقل بدرة النفطي الى مليون و 800 الف برميل منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف الشهر الجاري.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان صحافي، إن «الطاقة الإنتاجية للحقل ارتفعت عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى مليون و800 ألف برميل»، مبينا أن شركة (غازبروم) الروسية المستثمرة لهذا الحقل أكدت سعيها للوصول بالإنتاج إلى 170 إلف برميل يوميا خلال العام الحالي.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية لحقل بدرة النفطي ارتفعت من 45 الف برميل يوميا إلى 77 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف بعد تدشين البئر النفطية السادسة في الحقل.

ومضى الى القول، أن شركة غازبروم طرحت مناقصة لحفر 13 بئرا نفطية جديدة استعدادا للوصول الى 170 ألف برميل يوميا خلال العام 2019.

في السياق، أكد نائب رئيس مجلس محافظة واسط، تركي الغنيماوي، تدشين ثلاثة ابار نفطية جديدة للانتاج ضمن حقول بدرة.

وقال الغنيماوي، أن «واسط أصبحت من المحافظات المنتجة للنفط اثر دخول ثلاثة آبار جديدة ضمن حقول قضاء بدرة ما يعني زيادة انتاج هذه الحقول من 60 ألف برميل يومياً إلى اكثر من 80 ألف برميل يومياً من هذه الحقول».

وأكد أن «هناك خطة لزيادة الانتاج النفطي في محافظة واسط لتكون ضمن صفوف المحافظات المنتجة للنفط بعد زيادة الانتاج إلى 200 ألف برميل يومياً».

ولفت أيضاً أن «محافظة واسط لم تستلم مستحقاتها المالية من البترودولار منذ ثلاثة سنوات من خلال الموازنة الاتحادية وهذا ما اثر سلباً على المشاريع التنموية والخدمية وتشغيل الايادي العاملة».

وفي عام 2016، دشنت «غازبروم نفط» 4 آبار في حقل البدرة بقوة إنتاجية تبلغ 30.5 ألف برميل يوميا.

ووفقا للتقديرات الأولية، فإن الموارد النفطية للحقل تقدر بــ3 مليارات برميل من النفط.

ومدة استثمار المشروع تمتد لـ 20 عاما مع إمكانية تمديد مدة العمل فيه لـ5 سنوات إضافية، وبدأ الإنتاج التجاري في حقل بدرة عام 2014.

وتقوم «غازبروم نفط» بأعمال التنقيب والاستخراج في الحقل مع شركاء من ائتلاف دولي، وتبلغ حصة الشركة الروسية فيه 30%، في حين تبلغ حصة شركة «كوغاز» الكورية 22.5%.

في حين تملك الشركة الماليزية «بتروناس» 15%، والشركة التركية «تباو» 7.5%، وتشكل حصة الشركة الإيرانية «Oil Exploration Company» نسبة 25%.

على صعيد متصل، توقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أن يبدأ العراق بتزويد المملكة بـ10 الاف برميل نفط خام يومياً، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت زواتي في تصريح صحافي، إن “الاجراءات اللازمة للبدء بالنقل في مراحلها الأخيرة”، مبينة أن “عملية النقل الى المملكة ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وأكدت “عدم وجود مشاكل تعيق وصول النفط العراقي للأردن”، مرجحة أن “يقوم العراق بتزويد الأردن بنحو 10 الاف برميل نفط خام يومياً خلال الأسبوع المقبل”.

وكان العراق وافق في شهر كانون الثاني الماضي، على تزويد الأردن بـ10 الاف برميل نفط يوميا من خام كركوك من محطة بيجي على وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.