التخطيط النيابية: ارصدة المصارف الحكومية المجمدة قادرة على سد عجز موازنة 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

بينت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية، أمس السبـت، أن الأرصـدة المجمـدة فـي المصـارف الحكوميـة قـادرة على سد عجز الموازنة الاتحاديـة لعـام 2020 مـن دون الذهاب نحو الاقتراض الخارجـي.

وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح صحافي، إن “الأرصـدة المجمدة داخل المصارف الحكومية بإمكانها حل أزمة العجز المتوقع في موازنة العـام المقبـل”، لافتا إلى إن “عدم استخدام تلك الأرصدة كون المواطنين متخوفين من قضية الاستثمار وعدم وجود الضمان الحكومي لها في حال خصصت للمشاريع”.

وأضاف كريم، أن “الحكومة بإمكانها اللجوء إلى الأموال الداخليـة في سد عجز الموازنة لتجنب ارتفـاع الديون الخارجية المترتبـة علـى العراق”، مبينا أن “العجز الموجود في موازنة 2020 افتراضي ومن الممكن إن يتم تجاوزه”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، في وقت سابق، عن وجود عجز كبير في موازنة 2020 يصل إلى 72 تريليون دينار، بعد عام يوصف بالرخاء كان عجزه 27 تريليون تخميني مقارنة بما ينتظره في العام المقبل.