مستشار عبد المهدي: العراق لعب دورا كبيرا وايجابيا في حل أزمة ناقلة النفط الايرانية

بغداد – الصباح الجديد:

علق مستشار رئيس الوزراء العراقي، عبد الحسين الهنين، اليوم السبت، عن دور العراق في حل أزمة ناقلة النفط الإيرانيـة التي كانت محتجزة من قبـل سلطات جبـل طـارق.

وكتب الهنين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) تستعد للإبحار تحت اسم وعلم جديدين باتجاه البحر المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم (أدريان داريا)”.واعتبر الهنين أن “العراق كان لاعبا رئيسا في حل هذه الأزمة؛ لأنه صديق للجميع مما جعله عاملا موازنا إيجابيا موثوقا به في العلاقات الدولية، وهذا الأمر كان محور النقاش بين رئيس الوزراء والرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارة عبد المهدي لطهران”.

وتابع الهنين قائلا “المحكمة العليا في جبل طارق ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية غريس 1 من المغادرة”

واستولى فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق، في 4 تموز الماضي، بدعوة أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا وهو ما تنفيه إيران.