  • الثلاثاء , 6 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • لجنة حكومية عليا للإشراف على فتح منفذي الوليد والقائم مع سوريا

لجنة حكومية عليا للإشراف على فتح منفذي الوليد والقائم مع سوريا

شؤون عراقية
0 تعليق
35 views

بغداد – الصباح الجديد:
كشف مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة حكومية عليا من اجل بحث اعمار وتأهيل منفذي القائم والوليد مع سوريا خلال القريب العاجل، مشيرا الى ان اللجنة لديها تنسيقا عالي المستوى مع الحكومة السورية.
وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، انه”اجتمع مع وزير الداخلية ياسين الياسري قبل يومين لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية وفتح المعابر الحدودية في الانبار مع سوريا”.
وأضاف أن ” الوزير أكد مباشرة لجنة عالية المستوى للإشراف على الأوضاع الخدمية وأعمار وتأهيل منفذي الوليد والقائم الحدوديين مع سوريا”.
وأوضح عبد الغني أن “اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجانب السوري بعد استقرار الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة بينا البلدين”، مبينا ان “الاوضاع في منفذ القائم جيدة للغاية ما يؤهله الى الفتح خلال الايام القليلة المقبلة”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة