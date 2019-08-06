لجنة حكومية عليا للإشراف على فتح منفذي الوليد والقائم مع سوريا

بغداد – الصباح الجديد:

كشف مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة حكومية عليا من اجل بحث اعمار وتأهيل منفذي القائم والوليد مع سوريا خلال القريب العاجل، مشيرا الى ان اللجنة لديها تنسيقا عالي المستوى مع الحكومة السورية.

وقال عضو المجلس طه عبد الغني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، انه”اجتمع مع وزير الداخلية ياسين الياسري قبل يومين لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية وفتح المعابر الحدودية في الانبار مع سوريا”.

وأضاف أن ” الوزير أكد مباشرة لجنة عالية المستوى للإشراف على الأوضاع الخدمية وأعمار وتأهيل منفذي الوليد والقائم الحدوديين مع سوريا”.

وأوضح عبد الغني أن “اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجانب السوري بعد استقرار الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة بينا البلدين”، مبينا ان “الاوضاع في منفذ القائم جيدة للغاية ما يؤهله الى الفتح خلال الايام القليلة المقبلة”.