مدير عام صحة الرصافة يناقش شطر قطاع الرعاية الصحية في مدينة الصدر

اكد ان الخدمات الطبية والصحية لجرحى الحشد الشعبي والقوات الامنية مجاناً

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة ان جميع الخدمات الطبية والصحية لجرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي المقدس مجاناً . جاء ذلك خلال لقائه ممثلين من جرحى القوات الأمنية والقوات المسلحة .

وبين المدير العام ان كل ابواب الدائرة مفتوحة لاستقبال أي جريح من جرحانا ومعالجته بنحو مجاني وكل ما نقدمه قليل بالمقارنة مع حجم التضحيات التي قدموها .

وعلى صعيد آخر، اكد الساعدي خلال لقائه بمدير مستشفى فاطمة الزهراء (ع) ان الايام المقبلة سيتم افتتاح ردهة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة لأول مرة في جانب الرصافة .

وبين خلال لقائه الدكتور عباس عويد الحسيني : ان الدائرة عملت وخلال الاشهر الماضية في سبيل اكمال متطلبات افتتاح هذه الردهة المهمة في جانب الرصافة لتخدم الاطفال حديثي الولادة والذين هم بأعمار اقل من اثنين كيلو، فضلًا عن الردهة العناية الاخرى والتي تم تطويرها للأطفال دون الخامسة ومن خلال التوسعة السريرية وتوفير الملاكات الطبية والصحية المدربة . مبيناً ان كل إمكانيات الدائرة لدعم هذا المشروع والذي سيسهم في تخفيف وتقليل وفيات الأطفال .

ومن جانبه بين مدير المستشفى أن المستشفى شهد ولادة (1200) طفل ويستقبل أكثر من (30) ألف مراجع خلال الشهر ، وان دعم الدائرة المستمر من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين ولاسيما في مجال الولادة والنسائية وطب الأطفال . واستمع الساعدي إلى أهم المعوقات التي تعوق عمل المستشفى من اجل حلها وتذليلها

في حين ناقش الساعدي شطر قطاع الرعاية الصحية في مدينة الصدر الى قطاعين الاول والثاني مع مجلس الادارة . وبين اهمية شطر القطاع الى قطاعين للرعاية الصحية الاولية من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية في هذه المدينة والتي تستحق كل انواع الدعم ولاسيما في الخدمات الطبية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة اهمية الارتقاء بالخدمات الطبية من خلال اكمال ومتابعة المشاريع بالتنسيق مع وزارة الصحة ومجلس محافظة بغداد.

واكد على تحديث الاجهزة الطبية لغرض تقديم افضل الخدمات للمواطنين . مشيراً الى اهمية الزيارات الميدانية ،ولاسيما بعد الدوام الرسمي الى المؤسسات الصحية من اجل متابعة وتشخيص الملاحظات التي يتم رصدها خلال الزيارات .

وبين ان هذه الزيارات هدفها تقويم المؤسسة من خلال رصد المعوقات والسلبيات من اجل تجاوزها . واستمع من الدكتورة اسراء محي رديف مدير قسم الصحة العامة واقع الخدمات الطبية والصحية في المناطق الطرفية .

وتابع الساعدي ان الدائرة تعمل بكل الامكانيات من اجل تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية الى المواطنين وخصوصاً في المناطق الطرفية .

من خلال إنشاء العديد من صالات الولادة بالعديد من المناطق الطرفية بمنطقة الحسينية والمعامل والنهروان ،فضلًا عن صالات الطوارئ في هذه المناطق إضافة الى القيام بتأهيل العديد من المؤسسات الصحية في جانب الرصافة. فضلاً عن العديد من المواضيع التي تهم عمل المؤسسات الصحية من اجل حلها وتذليلها.