تركي آل الشيخ مالكا جديدا لنادي ألميريا الإسباني

جدة ـ وكالات:

اشترى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية، بحسب ما أعلن الطرفان أول أمس.. وكتب النادي الاندلسي في حسابه على موقع تويتر «نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ»، فيما غرد الاخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض «مغامرة جديدة ادعو لي».

وأشارت تقارير صحافية الى ان قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو إضافة إلى سبعة ملايين لتسوية ديونه.. ونشر النادي فيديو لآل الشيخ يغادر مقر النادي وحوله بعض الصحافيين، وصورة له مع المدير العام الجديد للنادي المصري محمد العاصي.

وكان الشاب آل الشيخ نشر صورة له مع البرتغالي بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم المنصرم علق عليها «نقاش عن مشروع قريب»، ليكون ايمانويل (44 عاما) مرشحا لخلافة المدرب أوسكار فرنانديز.

وأضاف النادي ان المستشار بالديوان الملكي المقرب من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة خصص 200 ألف يورو لدعم مؤسسة ألميريا المسؤولة عن فريق الاحتياجات الخاصة.

وكان آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري، باع حصته أخيرا في نادي بيراميدز المصري (الاسيوطي سابقا) بعد قيادته الى المركز الثالث في الدوري وراء الاهلي والزمالك بعد منافسته عملاقي القاهرة لفترات، اثر تدعيم صفوفه بصفقات كبيرة ولاعبين من طراز البرازيلي كينو، السوري عمر خريبين، الحارس أحمد الشناوي ولاعب الوسط عبدالله السعيد.

كما استقال في حزيران/يونيو الماضي من رئاسة الاتحاد العربي القدم، بعد توليه المنصب في أواخر 2017 مقررا احياء البطولة العربية للاندية. وخلال توليه رئاسة الهيئة العامة للرياضة، عقد آل الشيخ شراكة مع رابطة الدوري الإسباني نجم عنها انتقال تسعة لاعبين سعوديين الى اندية الليغا، لخوض فترات احترافية على مدى ستة أشهر قبل كأس العالم 2018 الذي حقق خلاله المنتخب السعودي فوزا على مصر مقابل خسارتين وودع دور المجموعات. ويمتد تاريخ نادي الميريا الى ثلاثين سنة شارك فيها 6 مواسم في الالفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الاولى أبرزها في 2007-2008 عندما حل ثامنا و13 موسما في الثانية.