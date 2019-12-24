الأولمبي يخسر بالأربعة امام أوزبكستان قبل نهائيات آسيا تحت 23 عاما

تطبيق الفار في جميع مباريات البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي حيدر نجم، ان الفريق لم يكن سيئا أمام أوزبكستان برغم الخسارة أمامهم.وذكر نجم ان “الفريق كان جيدا لكن هناك بعض الأخطاء في الشق الدفاعي وسنعمل على معالجتها”.

واشار الى ان “الملاك التدريبي بقيادة الكابتن عبد الغني شهد، ومساعديه المتحدث وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم، سيعالج الأخطاء بغية تقديم بطولة مميزة لكاس اسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو”.وطمئن المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي الجماهير، مؤكدا ان “الفريق يسعى لإسعادهم والتأهل لأولمبياد طوكيو والتواجد بين الكبار”.وخسر المنتخب الاولمبي أمام أوزبكستان بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء ودي.

ويلعب منتخبنا الأولمبي في نهائيات آسيا، بالمجموعة الاولى، اذ يستهل شوطه بلقاء أستراليا في الساعة الواحدة والربع ظهر يوم 8 كانون الثاني المقبل، ويلاقي نظيره البحرين في التوقيت ذاته ظهر يوم 11 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته بمواجهة تايلند في الساعة الرابعة والربع من مساء يوم الرابع عشر من شكر كانون الثاني المقبل.

من جانبه، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما، التي تقام في تايلاند العام المقبل.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت مساء أول أمس “تستعد كرة القدم الآسيوية لتسجيل محطة تاريخية عبر تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد خلال جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، والتي تقام في مدن بانكوك وبوريرام وسونجكلا في الفترة من الثامن إلى 26 كانون الثاني”.وكان نظام حكم الفيديو المساعد طبق للمرة الأولى في قارة آسيا اعتبارا من دور الثمانية في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، التي أقيمت في شهر كانون الثاني الماضي.

وسوف تكون بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020، أول بطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مبارياتها، والبالغ عددها 32 مباراة.

وتشهد هذه النسخة من بطولة آسيا تحت 23 عاما، تنافسا بين 15 منتخبا من أصل 16، من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في اليابان.