سيارة إليزابيث تايلور في مزاد علني

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت دار Guernsey’s للمزادات عن طرح سيارة “رولس رويس” كانت تملكها الممثلة الشهيرة إليزابيث تايلور للبيع في مزاد علني.

وتبعا للقائمين على المزاد فإن سيارة Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe التي أهديت لإليزابيث تايلور عام 1960 صممت خصيصا لها، ولوّنها المصممون بالأخضر لتناسب لون عيني الممثلة.

وكانت هذه السيارة بمحرك بسعة 6.2 لترات، وروافع كهربائية للزجاج، وسقف متحرك يمكن طيه لتتحول إلى سيارة مكشوفة، وفيها مقاعد جلدية خضر، وواجهة قيادة يدخل في تصميمها الخشب الفاخر.

وستطرح هذه السيارة بسعر مبدئي يبلغ 400 ألف دولار، ويتوقع الخبراء أن تباع بنحو مليوني دولار أو أكثر بقليل.