بعد إطلاق «أبو الزوز» القناة التفاعلية على الفيسبوك مسنجر

زين العراق توسع من خدماتها الذكية والمبتكرة للتفاعل مع مشتركيها

اول شركة اتصالات في الشرق الأوسط تمكن مشتركيها من الاشتراك بالعروض عبر تطبيق واتساب

بغداد _ الصباح الجديد :

في إطار التزامها بتوفیر الخدمات المبتكرة التي تعزّز تجربة المشتركین، أطلقت زین العراق، إحدى شركات مجموعة زین الرائدة في خدمات الاتصالات والبیانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، وكأول شركة اتصالات بالشرق الاوسط برنامج «أبو الزوز» التفاعلي لمشتركیها عبر تطبیق واتساب، الذي من خلاله یمكن التعرف على اخر العروض والخدمات المقدمة من قبل شركة زین العراق والاشتراك بها مباشرة

وحول الموضوع، قال محمد سمیر، رئیس الإدارة التجاریة في زین العراق: «انطلاقاً من التزامنا بخطّة التحوّل الرقمي، قرّرنا تزوید مشتركینا ببرنامجنا التفاعلي «أبو الزوز» كي یتعرفوا على اخر العروض والخدمات المقدمة لهم ومساعدتهم في الاشتراك بها بكل سهولة، حیث تحرص شركة زین على تقدیم أبرز الحلول الرقمیة المبتكرة التي تساهم في مواكبة المتطلبات العصریة والمتزایدة للمشتركین، وتعزّز تجربتهم عبر اطلاعهم على خدماتنا وعروضنا الجدیدة». وتأتي هذه الخدمة ترجمة لاستراتیجیة زین العراق في توفیر أفضل الخدمات لجمیع مشتركیها وتوفیر لهم طرق سهلة وبسیطة لمعرفة العروض المقدمة لهم واختیار ما یناسب رغباتهم، حیث یوفر «أبو الزوز» على تطبیق الواتساب الذي یدعم ثلاث لغات (العربیة، الإنجلیزیة، الكوردیة) طریقة سهلة لمعرفة الرصید والاشتراك بالعروض والخدمات، وما على المشترك سوى حفظ الرقم (07802999107) والتواصل مع أبو الزوز عبر الواتساب.یذكر أن زین العراق أطلقت مؤخرا برنامج «أبو الزوز» الذي یعتبر الوجه الرقمي لزین العراق عبر «فیسبوك مسنجر» كأول شركة اتصالات في العراق تستخدم خاصیة التفاعل الالي مع مشتركیها الذي یمكن من خلاله التعرف والاشتراك باخر العروض والخدمات ومعرفة الرصید، وتبحث زین العراق باستمرار عن كیفیة استخدام أحدث الحلول التكنولوجیة وتقدیمها لمشتركیها.