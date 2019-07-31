الهند تحظر “الطلاق بالثلاثة” وتعده جريمة

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن البرلمان الهندي، عن إقراره قانونا يحظر “الطلاق بالثلاثة” ويعده جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، فيما أثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند.

وقررت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون برغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة، وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون، أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن “ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ”.

وتابع مودي أن “البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين، سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!”.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة، أو تطبيقات من قبيل “واتساب”، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المتعددة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.