محافظ بغداد يرعى معسكراً تدريبياً للقتال الأعزل وفن الدفاع عن النفس

بغداد ـ الصباح الجديد:

برعاية محافظ بغداد المهندس، فلاح الجزائري، وتحت شعار ” # مستمرون ولن نتوقف عن خدمة شبابنا”، انطلق المعسكر التدريبي للاعبي القتال الأعزل وفنون الدفاع عن النفس في قاعة السيدية للألعاب المغلقة التابعة لمديرية شباب ورياضة الكرخ.

المعسكر انتظم فيه نحو 300 لاعب من بغداد ومحافظات النجف وكربلاء والديوانية ونينوى واستمر يوميـن باشراف المحاضران البطل العالمي علي صبـري الخفاجـي والخبيـر فـي القتـال الاعـزل وفـن الدفـاع عـن النفـس محـمد عـبد الله الخالـدي وبمتابعـة ميدانـية لمديـر القاعـة ايهـاب البياتـي.

وكانت القاعة ذاتها، ضيفت مهرجان كأس محافظ بغداد السنوي للفنون القتالية الذي أقيم باشراف مباشر من مديرية شباب ورياضة الكرخ بالتنسيق مع البطل العالمي بالكيكو شنكاي، علي صبري الخفاجي، بمشاركة لاعبين في فعاليتي الكيكو شنكاي والكاراتيه.

وتضمن المهرجان استعراض لفرق اللاعبين في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والملاكمة.. واحرز فريق لاعبي السيدية المركز الأول ثم فريق نادي شباب المستقبل ثانيا وقاعة اللقادسية المركز الثالث.

وتم في البطولة تكريم محافظ بغداد وتوزيع الجوائز بين الفرق واللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى فرقيا وفرديا.

وقدم البطل العالمي بالكيكو شنكاي، المدرب، علي صبري الخفاجي، شكره إلى محافظ بغداد لمساهمته في تفعيل النشاطات الرياضية ضمن مديرية شباب الكرخ/ قاعة السيدية للألعاب الرياضية المغلقة، لما تحتضنه من اعداد كبيرة من الرياضين الذين يمارسون الألعاب القتالية، واقامة البطولات الخاصة بهذه الألعاب يسهم في تعزيز الجانب الفني وتطويره.

كما ان تنظيم أي نشاط يسهم في خدمة الرياضة العراقية بصورة عامة نظراً لحاجة الرياضيين إلى ملتقيات لكي يقدموا فيهـا ابداعاتهـم.