زاخو ينتصر بهدفين برازيليين ونفط البصرة يعود بالنقاط الثلاث وتعادل أبيض في افتتاح ممتاز الكرة

اليوم .. إقامة خمس لقاءات وغدا اختتام الجولة الأولى بمباراة واحدة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق نفط البصرة فوزا مهما على مضيفه فريق الكرخ أمس لحساب الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز، فبعد ان تقدم اهل الدار بهدف عماد محسن بهدف في الدقيقة الثانية، عاد نفط البصرة وسجلوا هدفين لينهوا المباراة لصالحهم، وفي مباراة أخرى تعادل النفط ونفط ميسان من دون اهداف في ملعب الصناعة، في حين حقق زاخو فوزا صعبا على فريق نوروز بهدفين مقابل هدف واحد، هداف الفوز لزاخو حملا امضاء المحترفان البرازيليان لوكاس سانتوس في الدقيقة 24 وفرانك سيدريك في الدقيقة 85 وسجل هدف نوروز آسو رستم في الدقيقة 55.

وتقام اليوم الثلاثاء لحساب الجولة ذاتها، خمس مباريات، فيلتقي حامل اللقب الجوية بضيفه فريق القاسم في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويقودها الحكم الدولي يوسف سعيد يساعده أمير داود ومصطفى نهاد وليث فرحان حكما رابعا ومقوم الحكام طارق عبد الحافظ، تعقبها في الساعة الثامنة والنصف مباراة الزوراء والصناعة بقيادة الدولي زيد ثامر يساعده كرار عبد العظيم ومصطفى محمد عطية ومحمد حازم حكما رابعا ومقوم الحكام الدكتور صباح قاسم وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة نفط الوسط وسامراء في الساعة الثالثة والنصف عصرا ويقودها الحكم محمد صادق ويساعده كرار عباس لعيبي وسجاد خليل وعصام فاضل عزيز حكما رابعا ومقوم الحكام محمد سليم، وتجرى في ملعب أمانة بغداد مباراة أهل الدار وفريق الكهرباء في التوقيت نفسه بقيادة الحكم منتصر غازي ويساعده حسين تركي وامير ناجح وعلي هادي صالح حكما رابعا ومقوم الحكام أحمد عبد الحسين، اما مباراة الميناء وأربيل فستقام في ملعب الميناء في الساعة الثالثة والنصف عصرا، بتحكيم الدولي مهند قاسم وواثق مدلل ووليد عبد سلطان وبهاء عبد الحسين ومقوم الحكام خليل إبراهيم.

في حين تستكمل يوم غد الاربعاء منافسات الدور الاول باقامة مباراة النجف و الديوانية وتجرى المباراة في الساعة السادسة مساء في ملعب النجف الدولي التي كانت مقررة أمس الاثنين الا ان لجنة المابقات أرتات تأجيلها بسبب عدم تسجيل لاعبي فريق الديوانية في نظام التراخيص الدولي، ويقود المباراة مهند مناف يساعده حسين فلاح وميثم خماط ومحممد مهدي حكما رابعا ومقوم الحكام الدكتور سمير مهنا.

من جانبها، أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، غلق باب التعاقدات لفريقها الكروي بإبرام صفقةٍ مهمةٍ في الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو الصيفي للموسم الحالي.وبحسب بيان لإدارة النادي، تعاقد الفريق الشرطاوي مع المهاجم النيجيري (مايكل) ذي الـ23 عاماً، قادم من الدوري النيجيري.وتأمل الإدارة أن تنجز خلال الأيام القليلة الأمور اللوجستية كافة لتأمين وصول اللاعب النيجيري في أسرع وقت، والانخراط بتدريبات الفريق للدفاع عن ألوانه في منافسات الدوري الممتاز».