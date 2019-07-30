اتحاد المبارزة ينظم دورة تحكيمية تصنيفية

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم الاتحاد المركزي للمبارزة دورة تحكيمية تصنيفية في قاعة المركز التدريبي للاتحاد بالمدينة الشبابية، للمدة من 26 ولغاية 30 تموز الجاري بمشاركة نحو 50 مشاركة لكلا الجنسين، وبحسب مدير الدورة عضو اتحاد اللعبة المركزي الدكتور عبد الهادي حميد، فان المحاضرات تنوعت بين الاخطاء والعقوبات والإشارات التحكيمية والتطبيقات العملية للاسلحة والاستمارة الفردية والاستمارة الفرقية وعلم النفس الرياضي والامتحان النظري والامتحان العملي، توزعت بين المحاضرين المدرب المحترف التونسي، زياد المحجوب، والمتحدث والدكتور علاء عبد الله والدكتور ظافر ناموس.

يشار إلى ان اتحاد المبارزة اختتم مؤخراً دورة تصنيفية للمدربين وحققت نجاحاً كبيراً بفضل ما تضمنته من محاضرات نوعية وتفاعلاً كبيراً من المشاركين واستمرت 5 ايام، في حين كانت اخر مشاركة للمبارزة في البطولة الآسيوية للواعدين وتمكن فيها من احراز وسامان (ذهبي وبرونزي).. واقيمت في الأردن.