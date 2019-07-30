انا مدرب أول منتخب نسوي باللعبة.. وانصح بالإستفادة من التجربة الأردنية

السباح الذهبي سلام عبد العزيز :

حاوره ـ سمير خليل:

الكسرة ، منجم كرة القدم وروضها الخصيب ،لايركب صغير او شاب قطار العمر دون ان يتعمد بكرة القدم ،سلام عبد العزيز ،صبي يافع بعمر 8 سنوات خرج عن هذه القاعدة وقرر ان يتعمد بنهر دجلة الخالد ،كان يقضي جل يومه في النهرأوعند ضفافه ،ليقع تحت نظر مدرب السباحة الدكتورمقداد السيد جعفر الذي اقتاده الى مركز شباب الاعظمية ليحرز في العام 1970 المركزالاول لبطولة الاعظمية بالسباحة الطويلة.

وفي نفس العام احرز بطولة العراق بالسباحة الطويلة لتستمر بعدها رحلة الانجاز والبطولات مع المدرب مصطفى اسماعيل هويدي في منتخب الشباب بداية من ذهبية 50 م فراشة في مهرجان الشباب في بغداد وذهبية نفس السباق في بطولة شباب العرب في السعودية عام 1983 ،والمركز الثاني في لقاء منتخبي العراق والصين في بغداد ومشاركات واوسمة في بطولات بغداد والملك محمد الخامس في المغرب وسجل ارقاما قياسية عراقية في مسابح المانيا الديمقراطية ، ظل بطلا للعراق للفترة بين اعوام 1977 و1991 في سباقات 50 و100 و200 م فراشة ولازالت ارقامها مسجلة باسمه، بعد رحلة الانجازات غادر الى الاردن عام 1997 ليضع خبرته في تطوير السباحة هناك ،( رياضة الصباح الجديد) التقت هذا البطل المتميز خلال زيارته لبغداد لتحاوره عن مسيرته وانطباعاته عن الرياضة والسباحة العراقية خاصة :