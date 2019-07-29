  • الإثنين , 29 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • إخلاء 400 قرية في كردستان وخسائر بملايين الدولارات جراء تحركات “العمال الكردستاني”

إخلاء 400 قرية في كردستان وخسائر بملايين الدولارات جراء تحركات “العمال الكردستاني”

شؤون عراقية
0 تعليق
33 views

الصباح الجديد ـ وكالات:
أعلن قائد حرس الحدود بإقليم كردستان شيركو زنكنة إخلاء نحو 400 قرية بالإقليم بسبب نشاطات منظمة “بي كا كا” في المناطق الحدوديـة مع تركيـا.
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن زنكنة قوله ان سكان العديد من القرى التابعة لإقليم كردستان في شمال العراق بالمناطق الحدودية مع تركيا، اضطروا إلى مغادرة مناطقهم وترك ممتلكاتهم من أجل سلامتهم بسبب أنشطة وتحركات بي كا كا في تلك المناطق”.
وأضاف بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة والقرى الحدودية بإقليم كردستان في شمال العراق، تم إخلاء 400 قرية حتى الآن ، مشيرا الى ان عمليات النزوح مازالت مستمرة من تلك القرى ، ولفت إلى أن أضرارا بملايين الدولارات تلحق سنويًا بالمزارعين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بسبب تواجد بي كا كا في مناطقهم

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة