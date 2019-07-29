4 قيود مزورة في نفوس الرصافة والصدر احدها لمصري الجنسية

ضبطتها مفتشية الداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، حالات زرع لقيود وهمية في السجلات الأساس الخاصة بدائرتي أحوال الرصافة والصدر عن طريق التلاعب والتزوير.

وذكر بيان للمكتب تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الاثنين، أن “مفارز مكتب المفتش العام تمكنت من اكتشاف زرع ثلاثة قيود وهمية في دائرة أحوال الرصافة لثلاثة أشخاص مقيمن في هولندا، صرفت لهم هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية بطرق غير اصولية ودون أن يدخلوا البلاد ويراجعوا دوائر الأحوال والجنسية، كما تمكنت مفرزة أخرى من اكتشاف زرع قيد لشخص مصري في دائرة أحوال الصدر دون سند قانوني وبخلاف الضوابط والتعليمات وعن طريق التزوير”.

وأضاف البيان، أن “التحقيق الابتدائي الذي أجراه مكتب المفتش العام مع المتورطين بالتلاعب وزرع القيود أظهر ان الأشخاص الأربعة المزورين قد صرفت لهم مستمسكات ثبوتية بناء على القيود المزروعة، حيث اتخذت المفتشية الاجراءات القانونية بحق أمناء السجلات المدنية في الدائرتين وكل من اثبت التحقيق تورطه بالجريمة، فضلاً عن مخاطبة مديرية الأحوال المدنية بإبطال القيود والمستمسكات الصادرة بصورة غير قانونية واقامة دعاوى جزائية بحق الأشخاص المزورين”.