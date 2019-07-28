اتحاد ادباء البصرة يحتفي بتجربة الكاتب داود الفريح

رزاق الناصر

في إصبوحة بصرية مميزة، ضيف إتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة الكاتب والصحفي داود الفريح، لمناسبة صدور مجموعته القصصية (شيري فلاوين)، قدم الجلسة الروائي نبيل جميل:» من المدينة الرافد، المدينة الينبوع، مدينة السرد والشعر والصحافة، حيث الأنا هو المراقب الكوني، من هنا الكاتب داود الفريح يجد صوره أمامه مثل شريط سينمائي يغادر الأمكنة ولا تغادره، حيث أحاديث البهجة والأمل، أحاديث الأحلام الضائعة ترسم صوتها زفرات دخان سكائره..».

حضر الجلسة عدد كبير من الادباء ومثقفي البصرة، يتقدمهم الأستاذ صباح البزوني رئيس مجلس محافظةً البصرة، والدكتور سعد شاهين رئيس جامعة البصرة، والدكتور مازن الهواز، كان باستقبالهم الدكتور د. سلمان كاصد، مرحبا بالضيوف والحضور:» عين الصواب ان يكون هناك تجانساً بين مجلس محافظتنا وجامعتنا والمراكز الثقافية الكبرى في هذه المدينة، ونتشرف بحضوركم في هذا الصباح الجميل..»، وبعد حديث وحوار من قبل الدكتور الكاصد، اوعز رئيس مجلس المحافظه بتوزيع قطع اراضي لأعضاء اتحاد ادباء البصرة.

بعدها تحدث الكاتب والصحفي داود الفريح:» اليوم اشعر بالإنتماء الحقيقي لإتحاد ادباء مدينتي وأخوتي في هذا البيت، وهو يقدم قراءة اولى لحكاية من حكاياته..».

تخللت الجلسة عدد من المشاركات، بها شارك نخبة من ادباء المدينة، عبد الحسين عامر/ علي الصالح / اسعد خلف / ناظم المناصير/ ناصر الكناني، شيرين فلاوين، الروائي باسم القطراني، إضافة الى عدد من الأوراق النقدية قرات بالنيابة (الشاعر علي السالم قدم الورقة النقدية بالنيابة عن الصحفي عبد الحسين اليوسف، والأديب قاسم خلف قدم الورقة النقدية بالنيابة عن الأديب عبد الجبار النجدي).

بعدها قدم الأستاذ طه ياسين الدرع المقدم من منتدى السياب الثقافي هدية تذكارية للكاتب والصحفي داود الفريح، وختمت الجلسة بحفل توقيع كتابه وسط مباركة الحضور.