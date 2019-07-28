«سماء واسعة لفرح مرّ» لمحمد طه العثمان بتجربة الكاتب داود الفريح

صدرت مؤخراً عن دار موزاييك للدراسات والنشر في إسطنبول مجموعة شعرية بعنوان «سماء واسعة لفرح مرّ» للشاعر والناقد السوري محمد طه العثمان لتكون رابع إصداراته الشعرية وثامن كتبه بشكل عام.

المجموعة مقسمة إلى ستة فصول هي: «حين شرعوا للموت التفتوا، تشكيل ناقص لغيابي، وتريــــات من مقام (لن)، تفاحة الشعراء، مذكرات عشبية: من مذكرات تيمورلنك، نقطة انتهى».

يضم كل فصل عددا من القصائد والنصوص النثرية، ما عدا الفصل قبل الأخير فهو مجموعة من المذكرات التي تُحكى على لسان تيمورلنك وجاءت على نمط التفعيلة.

تتنوع المواضيع التي طرحتها المجموعة الشعرية بين الذاتي الكشفي، والوطني، والوجداني، حيث تعتمد اللغة البسيطة بتصوير مركب.

والجدير بالذكر أن نصوص المجموعة قد كتبت بين عامي 2013 و2018.

ومما جاء من نصوص المجموعة، في قصيدة نشيد المجانين، قوله:

كَيفَ يُمكنُ للحرب

أنْ تُقْنعَني أن (موزارت) لَم يَكنْ مَجنوناً

ورامبو كَان عبثيّاً…

هذه الحربُ عَلّمتْني أن أَحِيدَ عَن أُنُوثتي؛

وأختلسَ ذُكوريَّتي مِن خُصوبةِ المَوتى…