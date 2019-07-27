النائب آراس حبيب: لحماية الجسم التربوي بيانات الاستنكار ليست كافية

اكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، على ضرورة حماية الجسم التربوي، مبيناً أن بيانات الاستنكار ليست كافية.

وقال حبيب: “نحتاج الى أكثر من مجرد بيانات إستنكار لما بات يطال الجسم التربوي والتعليمي في البلاد من حملات اعتداءات”.

وأضاف أن “البيان الصادر عن وزير التعليم العالي بهذا الخصوص ومطالبته الجهات الرسمية والأمنية التدخل يدق ناقوس الخطر على ماوصلنا اليه على هذا الصعيد”.

وبين أن “الإعتداءات حصلت بسبب تشخيص حالات غش جماعي في عدد من الكليات الأهلية وكأن هناك من يريد أن يجعل الغش هو القاعدة لا التنافس العلمي الشريف. وهذا يعني أن هناك من يخطط لبقاء العراق في خانة التخلف وخارج معايير التصنيف العالمي لمستويات التعليم وهو أمر ينعكس سلباً على كل شيء بمن في ذلك مشاريع الإستثمار”.

وتابع: “ينبغي التحرك بإتجاه الضرب بيد من حديد بالفعل حيال من يقوم بمثل هذه الأعمال لاسيما أن المرجعية الدينية أخذت تركز أسبوعيا على مثل هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة التي هي أخطر آفة تواجه مجتمعنا بعد الإرهاب، ولعلها تتساوى معه فيما تتركه من آثار سلبية على المجتمع”.