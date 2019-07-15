  • الإثنين , 15 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

حليب الإبل يجتاح الأسواق

الصفحة الأخيرة
0 تعليق
63 views

الصباح الجديد – وكالات:
يستهلك البشر حليب الإبل منذ 6000 عام، ليزداد الطلب العالمي عليه في السنوات الأخيرة على الرغم من سعره المرتفع.
ويباع اللتر الواحد من حليب الإبل بنحو 15 دولارا في أستراليا، أي ما يعادل عشرة دولارات اميركية، ما يجعله أغلى من حليب الأبقار بـ12 مرة.
وتعد أستراليا في مقدمة البلدان المنتجة لهذا النوع من الحليب، حيث دخل هذا الحيوان إلى الأراضي الأسترالية في أربعينيات القرن الماضي، ليسهم باكتشاف مناطق واسعة من البلاد.
وتم افتتاح أول مصنع لإنتاج ألبان الجمال في أستراليا في عام 2014، وفي عام 2016 أنتجت البلاد نحو 50 ألف لتر من حليب الإبل.
وتعد بلدان الصين وأميركا أسواقا مستقبلية لهذا النوع من الحليب.
ويزداد الاهتمام بتناول حليب الإبل للفوائد الصحية التي يحتويها، اذ يتفوق على حليب الأبقار باحتوائه على نسب أكبر من فيتامين “ج” و “ب ” إضافة الى الحديد والكالسيوم والمغنيزيوم والبوتاسيوم.
الأمر الذي يساعد على التخفيف من الحساسية الغذائية، إضافة لكونه علاجا جيدا للذين يعانون من مرض السكري ويعانون من مشاكلات هضمية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة