النقل تفتتح مطعماً في مقر السكك الحديد ببغداد

بغداد – الصباح الجديد

افتتحت وزارة النقل، الاربعاء مطعم المحطة الكائن في المحطة العالمية للسكك الحديد العراقية بإدارته وحلته الجديدة لتقديم افضل المأكولات الفاخرة للمسافرين والزبائن الكرام وذلك بحضور مدراء اقسام الشركة والموظفين فضلا عن لجنة التطوير والنهوض بواقع الشركة.

وذكرت الشركة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “هذا الانجاز الرائع جاء ليضفي جمالية للمحطة التي تعتبر من المؤسسات الخدمية العريقة حيث تم تشجير باحات المطعم والحدائق بعد ان كانت ساحات متروكة”. وبينت الشركة ان “هذا المطعم سيقدم للزبائن أنواع المأكولات فضلا عن تقديم انواع الوجبات والمرطبات للمسافرين الكرام المغادرين والوافدين لمحطة بغداد المركزية