التقاعد: كل المسؤولين بالدولة أخضعوا لقانون التقاعد الموحد

بغداد – الصباح الجديد

أكد رئيس هيأة التقاعد الوطنية أحمد الساعدي، الأربعاء، أن كل المسؤولين في الدولة تم إخضاعهم لقانون التقاعد الموحد.

وذكر الساعدي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” ان “الراتب الاسمي للبرلماني بلغ أربعة ملايين دينار وبالتالي الراتب التقاعدي له يكون أربعة ملايين في حال كان لديه خدمة 40 عاماً في مؤسسات الدولة العراقية، إما اذا كانت خدمته 15 عاماً في سبيل المثال فيكون راتبه التقاعدي بحدود مليون دينار”، مشيراً إلى أن “كل المسؤولين في الدولة العراقية أُخضعوا لقانون التقاعد الموحد”.

وأضاف أن “تقاعد الرئاسات والوزراء قبل عام 2015 كان مرتفعاً جداً يصل الى 12 مليون ونصف حيث كان راتب الوزير التقاعدي 10 ملايين و300 الف، وراتب رئيس الجمهورية مع المخصصات كان يصل الى أكثر 25 مليون’، مبيناً أن ‘كل هذه الارقام تغيرت بعد عام 2015”.