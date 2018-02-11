رئيس البرلمان يوجه اللجنة المالية بانتفاء الحاجة لاستقطاع رواتب الموظفين

الصباح الجديد – متابعة:

وجه رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس الأحد، اللجنة المالية البرلمانية بانتفاء الحاجة إلى استقطاع رواتب الموظفين، مشيرا إلى وجود توجه عام لألغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨.

وقال مصدر برلماني إن “استقطاعات رواتب الموظفين بدأ منذ عام ٢٠١٦ لدعم المعارك لتحرير الموصل ودعم الحشد الشعبي وتقديم المساعدات للنازحين”.

وأضاف:” بعد ارتفاع أسعار النفط وعودة النازحين إلى مناطقهم هناك توجه عام لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨”، مبينا أن “اللجنة المالية النيابية ترى اليوم أهمية إلغاء الاستقطاع وانه غير قانوني منذ دخول عام ٢٠١٨”.

ووجه الجبوري، اللجنة المالية بـ”التأكيد على انتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين”، مؤكداً “حرص المجلس الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.

وفي السياق ذاته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان امس، ان موازنة 2018 تضمنت فرض ضرائب جديدة بعد الاتفاق على الغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وقال اللبان ان “قضية الاستقطاعات من رواتب الموظفين انتهت وتم التصويت على الغائها بعد اتفاق الحكومة والبرلمان بشأنها”، مضيفاً انه “سيتم المضي بمناقشة الموازنة والتصويت عليها في الجلسات المقبلة”.

واشار الى ان “الموازنة تضمنت فرض ضرائب جديدة بعد الغاء الاستقطاعات ومنها على المطاعم وصالونات الحلاقة”.