“الداخلية” تؤكد التعاون الأمني مع السعودية ومساع لافتتاح منفذ جميمة

افتتاح قنصلية سعودية في البصرةخلال أسابيع

الصباح الجديد ـ وكالات :

أكدت وزارة الداخلية، امس الاحد، التعاون بين العراق والسعودية بشأن تبادل معلومات مع السعودية الخاصة بالارهابيين، فيما كشفت عن مساع لافتتاح منفذ جميمة بين العراق والسعودية.

جاء هذا في وقت أعلنت الحكومة المحلية في البصرة امس، افتتاح قنصلية سعودية في المحافظة في غضون أسابيع، وأكدت أن ذلك سوف يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الداخلية قاسم الاعرجي في تصريح صحافي تابعته الصباح الجديد، ان “العراق يسعى جاهدا لان تكون لديه علاقة متوازنة مع كل دول الجوار ودول المنطقة”، مبينا ان “هناك تعاونا مثمرا وايجابيا مع السعودية والحدود المشتركة آمنة”.

واضاف ان “اللقاءات مستمرة بين البلدين وهناك تبادل معلومات حول الارهابيين ومكافحة الجريمة والتسلل عبر الحدود”، مشيرا الى ان “منفذ عرعر مفتوح حاليا، وهناك جهود تبذلها الحكومتان العراقية والسعودية لافتتاح منفذ جميمة على محافظة المثنى الذي له اهمية اقتصادية وتجارية وحركة الزوار للديار المقدسة”.

وتابع الاعرجي “اننا نعمل ان يكون بناء المنفذ عن طريق الاستثمار، وان يكون ذا مواصفات عالية ومهمة”، موضحا ان “السعودية ابدت الاستعداد الكامل لبناء المنفذ وفق المتطلبات العراقية”.

يذكر ان وزير الداخلية قاسم الاعرجي بحث خلال زيارته الى السعودية في حزيران 2017، تبادل المعلومات الامنية وضبط الحدود بين البلدين.

بالمقابل أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، افتتاح قنصلية سعودية في المحافظة في غضون أسابيع، وأكدت أن ذلك سوف يسهم في تطوير وتعزيـز العلاقـات بيـن البلديـن.

وقال معاون المحافظ معين الحسن إن “وفداً حكومياً سعودياً التقى المحافظ أسعد العيداني وعددا من المسؤولين في الحكومة المحلية للتنسيق بشـأن افتتاح قنصليـة سعودية فـي المحافظـة”، مبينـاً أن ” من المؤمل افتتاح القنصلية في غضون أسابيع قليلة، وفي البداية ستكون في مقر مؤقت ثم تنتقل الى مقر دائم”.

ولفت الحسن الى أن “الحكومة المحلية في البصرة تعهدت للوفد السعودي بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقنصلية”، مضيفاً أن “الوفد السعودي أبلغ الحكومة المحلية بأن القيادة السعودية مهتمة جداً بتطوير وتعزيـز العلاقـات بيـن البلدين”.

يذكر أن محافظة البصرة تضم آلاف المقيمين الأجانب من جنسيات مختلفة، وتضم لغاية الآن خمس قنصليات، هي القنصليات الأميركية والروسية والإيرانية والمصرية والكويتية، ومن المتوقع افتتاح قنصلية صينية في المحافظة ايضا.