اجتماع جديد يضم ألعبادي والجبوري ورؤساء الكتل لحل خلافات الموازنة

بغداد – أسامة نجاح:

كشفت مصادر نيابية من داخل ائتلاف دولة القانون ، أمس الأحد ، ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس مجلس الوزراء حيدر ألعبادي ورؤساء الكتل السياسية سيجتمعون مرة اخرى لمناقشة الموازنة وحل الخلافات المتعلقة بها ، فيما أشار نائب كردي إلى إن تحالفه طلب من هيئة الرئاسة رفع فقرة مناقشة الموازنة من جدول أعمال الجلسة ليوم أمس إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة والبرلمان .

وقال النائب محمد الصيهود من دولة القانون خلال حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ان ” جلسة مجلس النواب ليوم أمس لم تشهد أي تعديلات على الموازنة ، مشيرا إلى ان” الخلافات السياسية لا زالت قائمة بين الكتل وعدم تمريرها للقراءة الثانية والتصويت عليها”

وأضاف ان” الجبوري والعبادي ورؤساء الكتل النيابية سيجتمعون لمناقشة الموازنة وحل الخلافات العالقة بها .

ومن جانبه أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو ، أمس الأحد ، إن تعديلات الموازنة التي أرسلها رئيس الوزراء حيدر ألعبادي إلى مجلس النواب لا تخدم المحافظات السنية والمحافظات المنتجة للنفط وإقليم كردستان .

وقال جانو لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” موازنة عام 2018 تحتوي على الكثير من النقوصات المالية والثغرات القانونية ، لافتا إلى إن” هناك اعتراضات جدية من قبل المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات السنية وحكومة كردستان”.

وأضاف إن ” التعديلات المرسلة من قبل ألعبادي على الموازنة الاتحادية لمجلس النواب لا تخدم تلك المحافظات التي أشار اليها ، مبينا إن” من المفترض على الكتل السياسية أن تحل مشاكل الموازنة والمضي على التصويت عليها ، منوها إلى إن” قانون الموازنة تم رفعه من جدول أعمال المجلس بطلب مقدم من التحالف الكردستاني ليتم التوصل إلى حل نهائي مع الحكومة والبرلمان” .

وأوضح إن” هناك بعض السياسيين يلعبون على الحبال لخلق المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتابع بأنه” في حال مررت الموازنة دون الأكراد ستنهار المفاوضات مع بغداد وستزداد الأمور تعقيدا أكثر من السابق .

ومن جهته أكد النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي ، أمس الأحد ، عن التوصل إلى حل بشان ثماني نقاط تخص الموازنة مع رئيس الوزراء من اصل 12 تقدم بها اتحاد القوى .

وقال الدهلكي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “اتحاد القوى قدم 12 نقطة اعتراض على موازنة 2018 تخص إعمار المدن والانتخابات وإرجاع النازحين وحقوقهم .

وأضاف ان ” الحديث جرى بشكل موسع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي حول تلك النقاط والية وجدول تنفيذها”، مشيرا إلى انه ” تم الاتفاق وبتعهد ألعبادي بشأن ثمان نقاط منها على أن تنفذ ما بعد إقرار الموازنة إلى يوم الانتخابات فيما يخص وضع النازحين”.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، الأحد ، إن البرلمان حريص على تمرير الموازنة بمشاركة جميع الكتل النيابية.

وذكر الجبوري في كلمة له خلال جلسة المجلس وتابعته صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ انه “لدينا حرص لتمرير قانون الموازنة الاتحادية بمشاركة جميع الكتل النيابية وسنعمل على حث الجميع على حضور الجلسات” .

وانهي مجلس النواب في جلسته ليوم أمس الأحد ، قراءة عدة قوانين من أهمها القراءة الأولى لقانون اللجنة الاولمبية وقراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات فضلا عن انتهائه من قراءة تقرير ومناقشة قانون معهد الإدارة الرياضية .