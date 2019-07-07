التربية تؤهل 290 بناية مدرسية في نينوى

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن اكمال تأهيل اكثر من 290 بناية مدرسة في محافظة نينوى بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وقال مدير اعلام تربية نينوى سامي عودة فرحان في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد “إن “الوزارة نسقت مع منظمة (اليونسكو) لاقامة دورات التأهيل النفسي للملاكات التدريسية والتعليمية في مدارس نينوى خلال فترة العطلة الصيفية من اجل تاهيل اطفال المحافظة نفسيا وبما يسهم في تهيأتهم للعام الدراسي الجديد (2019 – 2020)”.

وأضاف فرحان، أن “الدورات ستبدأ خلال العطلة الصيفية الحالية والتي ستركز على الاثار النفسية التي تركتها عصابات ” داعش” الارهابية في نفوس طلبة وتلاميذ المحافظة”، لافتا الى ان “الوقت الحالي هو مرحلة نهضة للبلاد بشكل عام وللمحافظة بشكل خاص من اجل التأقلم وتجاوز الآثار المزعزعة لنموهم الاجتماعي السليم، وبما يسهم في شمول اكبر عدد من الطلبة في برنامج الدعم النفسي الذي اكد انه سينعكس ايجابا على العملية التعليمية كاملة في المحافظة”.

وتابع، ان “المشاركين في الدورات التدريبية ستتم تهيئتهم لمعالجة الاطفال الذين يعانون من ازمات نفسية جراء الحروب من اجل رفع الثقة بالنفس بين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التركيز على النازحين منهم”، مشيرا الى ان “المديرية كانت قد عملت على تأهيل اكثر من 290 مدرسة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الداعمة للعملية التربوية في البلاد”.

وافصح عن “ترميم وتأهيل نحو 2000 مدرسة في عموم ارجاء المحافظة مع احالة اعداد كبيرة منها لاعادة تأهيلها وتوفير الخدمات فيها خلال للعام الدراسي الجديد 2019 ــ 2020 والموزعة ما بين ايمن وايسر مدينة الموصل اضافة الى الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة”، منوها بأن وزارته “تعمل من خلال برامج التاهيل للبنى التحتية في المحافظة الى اعادة ادخال المدارس المهدمة في نينوى الى الخدمة من اجل حل ازمة الدوام الثنائي والثلاثي الذي ازداد في المحافظة بسبب قلة الابنية المدرسية الصالحة للاستخدام”.