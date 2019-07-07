أصالة حزينة من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين

متابعة الصباح الجديد:

تجنبت المطربة السورية أصالة الدخول بمعركة مباشرة مع النجمة اللبنانية اليسا، على خلفية تصريحات الأخيرة بضرورة إعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، وشنت أصالة حملة ضد المشاهير -دون أن تذكر اسما- الذين يرددون عبارات عنصرية ضد شعب وجد نفسه في ظرف صعب لأسباب لا يد له فيها. أصالة نشرت صورة تحمل شعار “لا للعنصرية” عبر حسابها بموقع إنستغرام وعلقت عليها برسالة حزينة قالت فيها: كمّ هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربية، وبالتّعاضد الإنساني، خصوصاً عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنه ليس له فيها يدّ.

أضافت: كمّ هو مُخجل الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، بلادنا تشتكي، أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية. تابعت قائلة: أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلّم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أوّ حضني، أوّ كلمه قدّ تُعينه على ما هو فيه، لا للعنصرية، كلّنا إخوة، فالضعيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه #لا للعنصرية.

أصالة برغم معاركها السابقة مع نجوم الفن السوري بسبب مواقفها من النظام الحاكم، وجدت من بينهم من يدعم رسالتها فعلق الفنان مكسيم خليل: أصالة الأصيلة دوماً .. بعيدة عن الزيف والتزييف .. كل الحب لك.