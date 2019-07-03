النائب آراس حبيب يدعو لإنقاذ الوظيفة العمومية واعتماد معايير علمية وأكثر شفافية

دعا عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، لإنقاذ الوظيفة العمومية واعتماد معايير علمية وأكثر شفافية.

وقال حبيب: “مازلنا لانفرق بين المحاصصة وبين التمثيل المكوناتي وبين التوازن. ولأن هذه القضية دخلت منذ البداية دهاليز المساومات والصفقات السياسية فإن الحل الوحيد للخلاص من ذلك هو تشكيل مجلس الخدمة العامة”.

واضاف: “فهذه المؤسسة هي وحدها الكفيلة بإنقاذ الوظيفة العمومية بالعراق من براثن التمثيل مرة بإسم المكون وأخرى بإسم الطائفة وذلك تحت حجة الإستحقاق الإنتخابي”، مبيناً أن “الخلط في هذه الأمور أنتج لنا نظاماً إدارياً هجيناً غير لائقاً أبداً فيما نحن نرفع شعارات الإصلاح والتغيير نحو الأفضل”.