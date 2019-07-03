  • الأربعاء , 3 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • النائب آراس حبيب يدعو لإنقاذ الوظيفة العمومية واعتماد معايير علمية وأكثر شفافية

النائب آراس حبيب يدعو لإنقاذ الوظيفة العمومية واعتماد معايير علمية وأكثر شفافية

شؤون عراقية
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دعا عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، لإنقاذ الوظيفة العمومية واعتماد معايير علمية وأكثر شفافية.
وقال حبيب: “مازلنا لانفرق بين المحاصصة وبين التمثيل المكوناتي وبين التوازن. ولأن هذه القضية دخلت منذ البداية دهاليز المساومات والصفقات السياسية فإن الحل الوحيد للخلاص من ذلك هو تشكيل مجلس الخدمة العامة”.
واضاف: “فهذه المؤسسة هي وحدها الكفيلة بإنقاذ الوظيفة العمومية بالعراق من براثن التمثيل مرة بإسم المكون وأخرى بإسم الطائفة وذلك تحت حجة الإستحقاق الإنتخابي”، مبيناً أن “الخلط في هذه الأمور أنتج لنا نظاماً إدارياً هجيناً غير لائقاً أبداً فيما نحن نرفع شعارات الإصلاح والتغيير نحو الأفضل”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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