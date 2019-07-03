دعم الشباب من 18 _ 35 سنة لأكتساب المهارات وايجاد فرص عمل

شركة غاز البصرة دعت لحضوره مقاولين محليين وأجانب

البصرة _ سعدي السند :

تحتَ شعار (نستثمرُ طاقتنا اليوم لأجل عراق المستقبل) وتفعيلاً لدور شركة غاز البصرة في تدريب وتطوير قدرات الشباب الباحثين عن فرص العمل، نظمت شركة غاز البصرة معرضاً للتوظيف لخريجي برنامج (خطوة) في البصرة .

ويأتي معرض فرص العمل بعد تخريج 150 متدرباً من برنامج (خطوة) للتدريب المهني والتي قامت الجامعة التقنية الجنوبية بتنفيذه في شهر آيار الماضي في البصرة بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة.

إقامة علاقات مهنية

ومناقشة الوظائف

المحتملة وفرص العمل

وقال فرتس كلاب المدير العام لشركة غاز البصرة في هذه المناسبة قائلاً إن هدف معرض فرص العمل هو توفير منصة لخريجي برنامج خطوة في البصرة للقاء المقاولين المحليين وإقامة علاقات مهنية، ومناقشة الوظائف المحتملة وفرص العمل و نحن ندرك التحديات التي يواجهها جيل الشاب عند محاولة البحث عن فرص عمل، ويتمثل جزء من مسؤوليتنا في تزويد هؤلاء الشباب بالدعم المطلوب لتمهيد طريقهم الوظيفي وهذا جهد تعاوني من خلال هذا المعرض حيث ستتوفر فرصة للخريجين للقاء المقاولين المحليين والأجانب وتقديم السير الذاتية ودعمهم لأيجاد فرصة عمل حالية أو مستقبلية.

تنفيذ مبادرات الاستثمار الاجتماعي باستعمال المعايير الدولية

وتابع فرتس قائلاً: سنواصل إدارة أعمالنا بشكل مسؤول كشريك مفضل في المجتمع البصري، وتنفيذ مبادرات الاستثمار الاجتماعي باستعمال المعايير الدولية ونحن محظوظون جدا لحصولنا على الدعم المستمر من لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة والجامعة التقنية الجنوبية.

معرض الوظائف خطوة إيجابية لتقديم يد العون للخريجين الشباب

من جهة أخرى، قال علي شداد الفارس، رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة: يعد معرض الوظائف خطوة إيجابية لتقديم يد العون للخريجين الشباب بالشراكة مع شركة غاز البصرة وتتاح الفرصة لخريجي برنامج (خطوة) لتعزيز مهاراتهم المكتسبة واللقاء بالمتعاقدين في البصرة والتفاعل معهم للبحث عن فرص عمل ونتمنى للشباب الخريجين النجاح في سعيهم لبناء مسار وظيفي جديد.

وحضر المعرض عدد من المقاولين المحليين والمقاولين الأجانب في العراق من شتى القطاعات والهدف الرئيس هو مساعدة خريجي برنامج خطوة على إيجاد فرص عمل في سوق العمل في البصرة وتلبية الطلب على القوى العاملة في قطاعات الطاقة المحلية وغيرها من الصناعات في البصرة، أضافة الى ترويج المواهب المحلية لخريجي برنامج خطوة للشركات الرائدة ووكالات التوظيف، لزيادة تعزيز مهاراتهم المكتسبة وتحسين وضعهم في سوق العمل في البصرة.

البرنامج هو سلسلة من الدورات المستقبلية التي سوف تستمر على مدى عام 2019

يذكر ان برنامج (خطوة) للتدريب المهني الذي تابعته «الصباح الجديد» منذ المباشرة به خلال العام الحالي مبادرة استثمار اجتماعي تم إطلاقه من قبل شركة غاز البصرة في نيسان الماضي ويهدف إلى دعم الشباب في البصرة لاكتساب المهارات المطلوبة لدعمهم في ايجاد فرص العمل .

وشمل برنامج (خطوة) الفئة العمرية بين 18 و35 سنة لتدريبهم على اربع مهن عملية مطلوبة وهي اللحام والسباكة والتكييف والتبريد والأعمال الكهربائية كما تم تدريب الخريجين في مهارات الصحة والسلامة والقيادة (التعاون، والعمل الجماعي، والاحترام، والتكامل، والتواصل) وفي أيار الماضي تخرج بنجاح نحو 150 متدرباً من هذا البرنامج، وهذه مجرد بداية لسلسلة من الدورات المستقبلية التي سوف تستمر على مدى عام 2019.