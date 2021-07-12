أكثر من 3200 مرشح سيتنافسون على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل

الكاظمي يتعهد بتقديم الحكومة كل ما يلزم لضمان نزاهة الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس الأحد، مصادقتها على أسماء أكثر من 3200 مرشحا سيتنافسون على المقاعد النيابية للانتخابات التشريعية التي من المقرر لها ان تجرى في العاشر من شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، وفيما اشارت الى السماح لهم ببدء حملات الدعاية الانتخابية، تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية، بأن حكومته ستقدم كل الاحتياجات التي تضمن نزاهة الانتخابات.

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، إنها أنهت عملية قرعة أرقام المرشّحين البالغ عددهم (3244) مرشّحًا الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوّضين في عموم أرجاء البلاد والسماح لهم بالمباشرة بالدعاية الانتخابية والتي ستستمر لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس الموافق 7/10/2021.

وأضافت المفوضية أنها أعدت العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر ان تجري اليوم الاثنين، بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل ويبلغ عددها (1079) مركزًا وتنتشر في عموم أرجاء البلاد، للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وامكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة “ميرو الكورية” وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ( UNAMI ) والفريق الدولي للنظم الانتخابية ( IFES ) وبتغطية إعلامية .

وبدوره، تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بأن حكومته ستقدم كل الاحتياجات التي تضمن نزاهة الانتخابات.

واستمع الكاظمي بحسب بيان صدر عن مكتبه في مستهل لقائه بهم، إلى “شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.

وأكد، “عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها”.

وأشاد الكاظمي بـ”عمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية”.

وكانت حسمت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي الجدل بشأن تأجيل الانتخابات المبكرة، مؤكدة على إجرائها في موعدها المحدد، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم والذي قال: “الحكومة حددت اجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول، ولا تنازل عن الموعد المحدد”.