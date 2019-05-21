وزير التجارة يوجه باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الخزين الاستراتيجي من الحنطة

بعد حرائق ما زال يكتنفها الغموض التهمت الاف الدونمات في بعض المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني جميع المواقع ومراكز التسويق والتسلم بإتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الخزين الاستراتيجي من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين هذا الموسم.

ونقل بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الثلاثاء عن العاني تأكيده “بأهمية اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين من خلال تغطيتها بوسائل الحماية الكاملة للوقاية من الظروف الجوية المحتملة وكذلك اعداد خطة طوارئ لحماية الخزين تحسبا للظروف الجوية”.

وشدد العاني على “أهمية تغطية المخازن والبناكر بالجوادر بمواصفات جيدة واتخاذ اجراءات سريعة تستهدف حمايتها من خلال خطط للدفاع المدني وخطط لتوفير الجوادر البديلة والاغطية البلاستيكية للحماية المستمرة تحسبا لاي ظرف جوي طارئ”.

كما شدد وزير التجارة على “أهمية تنفيذ حملات عمل تطوعي لحماية جميع المخزون سواء كان في المخازن المغلقة او المفتوحة في البناكر من الحنطة المسوقة هذا الموسم بالتنسيق مع الجهات الساندة في الحكومات المحلية وشركات الوزارة على اختلاف تخصصاتها وتشكيل لجان فرعية ومركزية لتوفير الحماية اللازمة من خلال حزمة اجراءات يتم العمل بها خلال حالات الطوارئ والظروف الجوية”.

وكانت مزارع الحنطة والشعير في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، شهدت حرائق غامضة التهمت الاف الدوانم الزراعية.

وتتزامن عمليات الحرق مع موسم الحصاد الوفير الذي حققه البلاد هذا العام، وترجح وزارة التجارة أن تحصل هذا الموسم على نحو 5 ملايين طن من القمح بفضل موسم الأمطار الغزيرة، وما زالت عمليات تسويق المحصول وشرائه من الفلاحين متواصلة.