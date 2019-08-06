محافظة بغداد تصدر توضيحاً بشأن موظفي عقود تنمية الأقاليم يتضمن مقترحاتها

بغداد – الصباح الجديد :

أصدرت محافظة بغداد توضيحاً بشأن موظفي عقود تنمية الأقاليم في المحافظات، لافتة إلى تسلمها كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس الوزراء- الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات- بهذا الخصوص.

وأوضحت المحافظة ان : محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري على متابعة مستمرة مع رئاسة الوزراء لإيجاد حل سريع لعودة موظفي تنمية الأقاليم الى عملهم مع تزويد رئاسة الوزراء بقوائم بجميع أسماء موظفي عقود المحافظة.

ولفتت المحافظة إلى ان : رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور طورهان المفتي خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء بناء على مخاطبة السيد المحافظ له، تضمنت تقديمه مقترحات لحل مشكلة موظفي تنمية الأقاليم في (١٠) محافظات والبالغ عددهم (٩٧٥٩) موظفاً بصيغة عقد»، مشيرة الى ان هذه المقترحات لحل المشكلة تضمنت « تأسيس قسم في كل محافظة باسم (قسم موارد تنمية الأقاليم) ويحال جميع العاملين بصيغة عقد الى هذا القسم وبإمكان المحافظات استخدام هذه الموارد البشرية حصراً في مشاريع تنمية الأقاليم وفي حالة عدم وجود الاختصاص المطلوب فيما بينهم بإمكانهم الاستعانة بموارد بشرية أخرى.

واكدت المحافظة انها ، بانتظار موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء للشروع بالعمل بهذه المقترحات.