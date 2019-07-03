ابن ماجد تحقق مراحل انجاز متقدمة في انشاء (8) خزانات في مستودع الفاو النفطي

ديالى تجهز كهرباء الوسط والجنوب بمحولات القدرة والتوزيع

بغداد _ الصباح الجديد :

حققت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة مراحل انجاز متقدمة في تنفيذ مشروعها الاستراتيجي لانشاء ثمانية خزانات للنفط الخام في مستودع الفاو النفطي لصالح شركة نفط البصرة على وفق العقد المبرم بين الطرفين.

واكد مدير عام الشركة حيدر طاهر جاسم استمرار ملاكات الشركة بتنفيذ اعمال المشروع وباشراف شركات عالمية معتمدة وشركة نفط البصرة والمتضمن نصب (8) خزانات سعة الواحد منها (58) الف متر مكعب لاستعمالها في تصدير النفط ، مشيرا الى انجاز (6) خزانات (4) منها تم تسلمها بشكل اولي و(2) قيد التسلم اضافة الى انجاز بنايات التشغيل والسيطرة ومنصات الضخ وشبكات انابيب الاطفاء وجميع الملحقات الكهربائية والميكانيكية والحماية الكاثودية وشبكات الطرق والانارة الخارجية والسواتر الترابية والشوارع والعبارات والاوعية الضغطية.

واشار المدير العام الى ان الشركة استعملت تقنية حديثة في تنفيذ هذا المشروع ولاول مرة في البلد تسمى بطريقة الحقن العميق (DMM) نتيجة لطبيعة وخصوصية الارض الرخوة في مدينة الفاو اضافة الى تنفيذ السقوف العائمة للخزانات ميكانيكيا بطريقة الرفع بواسطة الهواء المضغوط ، مؤكدا ان المشروع استراتيجي وحيوي وينفذ بتقنيات واساليب حديثة ولاول مرة في البلد بجهود وخبرات ملاكات الشركة.

من جانبها تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز مديريات وشركات وزارة الكهرباء بمنتجاتها من المحولات الكهربائية بنوعيها القدرة والتوزيع على وفق العقود المبرمة.

واشار مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف الى ان الشركة جهزت توزيع كهرباء بغداد بـ(90) محولة توزيع سعة (400/11) كي في اي كما انجزت العقد المبرم مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بتجهيزها بمحولة قدرة واحدة سعة (31,5) ام في اي ، مضيفا بأن الشركة قامت ايضا بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع محافظة بابل بــ(30) محولة توزيع مختلفة السعات ، مؤكدا حرص الشركة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع مديريات وشركات وزارة الكهرباء بالكميات المطلوبة والمواعيد المحددة لدعم الشبكة الوطنية بمنتجات وطنية رصينة مصنعة بأيد عراقية 100%.

في سياق اخر لفت المدير العام الى المنهاج التدريبي للشركة لهذا العام حيث اقامت عدد من الدورات وشاركت في دورات خارج العراق خلال النصف الاول من العام الحالي اذ بلغ مجموع الدورات خلال شهر حزيران الماضي داخل الشركة وخارجها (23) دورة بشتى الاختصاصات وبمشاركة المستويات الفنية والعلمية من اقسام ومعامل الشركة.