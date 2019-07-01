الزراعة تؤكد جودة المنتج المحلي وطرحه في الاسواق بسعر مناسب

بغداد – الصباح الجديد :

اكدت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة جودة المنتج المحلي وطرحه في الاسواق باسعار مناسبة، مبينة أن هدف الوزارة عدم أثقال كاهل المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية لمربي الدواجن.

وقال مدير عام دائرة التخطيط حسين الموسوي في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “جودة وسلامة المنتج المحلي وسعره المناسب للمستهلك قياسا مع المستورد منه والذي يتم إنتاجه بطرق رديئة وغير صحية”.

وبين أن “صندوق البيض المحلي العراقي الأحمر زنة ( ٢٤ ) كغم بسعر (٥٠٠٠٠ ) الف دينار ويصل سعر الصندوق زنة (٢٧) كغم (٥٤٠٠٠) ألف دينار ، بينما سعر البيض الإيراني المستورد وبنوعيات وطرق خزن غير سليمة يصل إلى(٤٠)الف دينار والذي يدخل بطرق غير رسمية والوزارة غير مسؤولة عنها ، علما ان البيض المحلي يتم إنتاجه وتسويقه وفقا للمواصفات المعتمدة عالميا”.

واضاف “كما تقوم وزارة الزراعة بدعم المربين بنوعيات جيدة من الأعلاف والعلاجات البيطرية وهناك زيارات ولقاءات دورية مع المربين لارشادهم الى طرق التربية الحديثة”، مشددا ان “العراق يتميز بكونه أقل البلدان تأثرا بالأمراض الوباىية مثل انفلونزا الطيور والنيوكاسل وغيرها الموجودة في دول الجوار فضلا عن الابتعاد عن المواد المسرطنة والضارة للانسان لذا فإن المنتج المحلي هو أكثر امانا للمستهلك ويتم طرحه في الأسواق بأسعار مناسبة والهدف هو عدم أثقال كامل المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأصحاب مشاريع الدواجن”.