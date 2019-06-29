“نهاية أبل”.. مصمم هاتف “آيفون” يغادر

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية، استقالة رئيس إدارة التصميم لديها، من أجل تأسيس شركته الخاصة.

وقالت “أبل”، إن جوني إيف، سيترك منصبه في الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” في وقت لاحق هذا العام لينشئ شركة مستقلة للتصميمات.

وانتشر خبر رحيل “إبف” من شركة “أبل”، كالصاعقة في عالم التكنولوجيا والأعمال، إذ بسببه هبطت أسهم “أبل” 1.5% إلى 197.44 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق لتمحو نحو تسعة مليارات دولار من قيمتها السوقية.

وكان جوني إيف قد انضم إلى “أبل” في 1992، وقاد فرق التصميم بالشركة منذ عام 1996، وتولى منصبه الحالي كرئيس لإدارة التصميم في عام 2015.

وتزامن انضمام إيف لشركة “أبل”، في الوقت الذي كان فيه، ستيف جوبز خارج الشركة لمدة سبع سنوات، وفي تلك الفترة قدم إيف أول ابتكاراته، الحاسوب اللوحي “ليندي ميساج باد 110″، المصحوب بقلم للكتابة على شاشته، وحاز على العديد من الجوائز، حتى أنه أصبح حاليا من ضمن المعروضات في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث.

كما يحسب لجوني إيف أنه كان ممن شهدوا ولادة جهاز تشغيل الموسيقى المدمجة “آيبود”، بتصميمه الفريد الأبيض الأيقوني، ثم قدم منتجه الأكثر تأثيرا، وهو هاتف “آيفون”، الذي كان بمنزلة وسيلة اتصال تعمل بشاشة اللمس، من دون وجود لوحة مفاتيح، الاختراع الذي أحدث ثورة في عالم الاتصالات.