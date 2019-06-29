ليلى علوي تشارك في مهرجان طرابلس

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت النجمة ليلى علوي في مهرجان طرابلس في لبنان، والتقت هناك العديد من المتخصصين في السينما وبعض الشباب المخرجين، ودارسي السينما والإخراج.

شاركت ليلى علوي في إحدى الورش التي أقيمت خلال فعاليات المهرجان مع المخرج غسان قطيط، والمصور السينمائي باسم فياض والكاتب والمخرج سيمون الهبر.

من جانب آخر كشفت علوي، عن كواليس حفل تخرُّج نجلها خالد في ظهور نادر له، إ ذ نشرت عددا من الصور له في أثناء الاحتفال بالجامعة، وتفاعل معها جمهورها ومحبوها.

وكتبت ليلى تعليقًا على الصور التي نشرتها عبر “إنستغرام”، بدأته بمقطع من اشهر أغاني النجاح لعبد الحليم حافظ قائلةً: ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جدًا يا خالد، مبارك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها.