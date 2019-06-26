الجمارك تعيد شحنة كابلات كهربائية وسيارة غير مطابقة للمواصفات

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، عن أعادة اصدار (١٣) ارسالية كيبلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وسيارة دون الموديل في جمركي ام قصر الجنوبي وطريبيل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة اعاد اليوم الأربعاء، اصدار ١٣ حاوية حجم ٢٠ قدم محملة بكيبلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة”.

واضافت ان “جمرك ام قصر الجنوبي قام بإعادة اصدار الارساليات استنادا الى كتاب صادر من جهاز التقييس والسيطرة النوعية يؤكد عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة”.

واشارت الى ان “مركز جمرك طربيل الحدودي قام ايضا بإعادة اصدار سيارة نوع كورلا ٢٠١٦ كونها دون الموديل المسموح باستيراده”، مبينة ان “اعادة الإصدار تمت وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات والضوابط النافذة”.