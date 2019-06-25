المطربة اديبة: اجمل اغنياتي جيت العب ويه البيض

حاورها سمير خليل

فنانة محبوبة، عاصرت اجيالا من المطربين والمطربات، تشربت اللحن الجميل والكلام الشجي، تتلمذت على يد كبار الملحنين، طالب القره غولي، وجميل جرجيس، وروحي الخماش، وفاروق هلال.

جربت التمثيل واعتلت خشبة المسرح الشعبي. تدرجت في الغناء بدأت مع فرقة الاطفال المركزية، وصولا لفرقة الانشاد، ثم عضوية دائرة الفنون الموسيقية.

تحدثت عما وصلت اليه الاغنية العراقية ووجدت ان حالها محزن، فلا الكلام يحمل رسالة او معنى، ولا اللحن يميزها، وقالت: ما يجعلنا نتحسر على مطربينا الذين رحلوا، خلو الساحة الغنائية من الاصوات النسائية، فلا توجد اليوم سوى المطربة الرائدة أمل خضير، وانا، لا شيء يحفز الاهل على تشجيع اولادهم وخاصة البنات على احتراف الغناء.

وتابعت: سابقا كانت الدولة متمثلة بوزارة الثقافة مهتمة بالغناء، وبالأصوات الجميلة. عندما بدأت الغناء تبنى صوتي الفنان الكبير طالب القره غولي، والذي كان يصر على تهيئة الاستديو لتسجيل اغنياتي، كنا نغني بحب. من المعوقات الأخرى، الجانب المادي، فلا يمكن ان يعمل المطرب اليوم من دون دعم مادي خاصة وان الفن أصبح تجارة، هناك دول عربية أفقر منا، لكن الغناء فيها ما زال متوهجا لان هذه الدول حافظت على الاجواء الغنائية، إضافة لاهتمام وزارات الثقافة والمؤسسات الفنية هناك.

*اين تقف اديبة اليوم في خارطة الغناء العراقي؟

-انا صرت من جيل الرواد، لأني تركت بصمة في قلوب الناس، وحتى لو توقفت عن الغناء فقد اديت رسالتي، وما زلت اشعر انني قادرة على العطاء فصوتي يتحسن كلما تقدمت بالعمر، وصار أكثر رصانة، لقد حافظت على صوتي طيلة هذه السنين بالابتعاد عن التدخين والامور الاخرى التي تؤذي الحنجرة.

*الاغاني التي تؤدينها هل هي خاصة بأديبة ام لمطربين اخرين؟

-الاغاني التي اؤديها خاصة بي، لكنني أؤدي أيضا الاغاني التراثية، مثل اغنيات (گلبك صخر جلمود) و(انا من اگولن آه) و(شدعي عليك يللي حرگت گلبي) و(آني من يسأل عليه) وبالنسبة للغناء العربي فحالي حال كل المطربين الذين يغنون لكبار الاصوات العربية، فانا ما زلت أغني اغاني ام كلثوم، وفائزة احمد، ووردة، ونجاة الصغيرة، إضافة لأغاني عبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب.

*واغاني الاطفال؟

“انا اعشق اغاني الاطفال وغنيت في بداياتي للأطفال، كنت عضوة في فرقة الاطفال المركزية في الاذاعة والتلفزيون في العراق، تحت اشراف الفنان نجم عبد الله، كما غنيت في برنامج للأطفال، كان يعده ويقدمه الفنان الراحل راسم الجميلي.