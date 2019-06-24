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المركز الوطني للملاكمة يشارك في دورة التصنيف STAR/1

رياضة
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إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
تشارك الملاكات التدريبية العاملة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، في الدورة التدريبية الدولية لنيل التصنيف الثالث تدريبياً ( one star ) التي يقيمها الاتحاد العراقي للملاكمة على قاعة المحاضرات في المركز الوطني لكرة الطائرة ، للمدة من الثامن عشر من حزيران الحالي ولغاية الثامن والعشرين منه، ويحاضر فيها المدرب الدولي من تونس مكرم بن محمد .
مدير المركز الوطني للملاكمة د. رافد اسماعيل اكد ان الدورة الدولية تمنح التصنيف الدولي الذي يؤهل الملاكات التدريبية المحلية من المشاركة في المنافسات العالمية ، مشيراً الى ان معظم مدربي مركزه يشاركون حاليا في الدورة التي تتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتركز على المستجدات في علم التدريب الخاصة برياضة الفن النبيل .
يذكر ان المركز كان قد ضّيف العام الماضي الدورة التدريبية الدولية ( one star ) الخاصة بمنح التصنيف الثاني عالمياً وقد ناله مدرب المركز الوطني رسول جبر.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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