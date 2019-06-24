العراق وتونس يوقعان مذكرة تفاهم شبابي رياضي

إعلام الشباب والرياضة

وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض مذكرة تفاهم مع وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية سنية بن الشيخ تضمنت بنود عدة وأبرز ما جاء فيها الآتي:

أولاً: الجانب الشبابي : يتضمن التبادل في قضايا الشباب وبحوثهم ودراستهم وكل ما يتعلق في هذا الجانب فضلا عن تبادل الخبرات والوفود .

ثانياً: الجانب الرياضي : تبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المحافل العربية والدولية وتبادل الدراسات والبحوث الرياضية .. وثالثا: جانب المنشآت : تبادل الخبرات في مجال المنشآت الرياضية والشبابية وصيانتها .. ورابعاً الطب الرياضي ومكافحة المنشطات: التعاون والتنسيق في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات .

وخامساً: التعاون في مجالات اخرى، منها تنسيق الجهود في المحافل الدولية والمنظمات الشبابية والرياضية.