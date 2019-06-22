باريس تحتضن اجتماعا للتحالف الدولي بشأن المناطق المحررة

بغداد – الصباح الجديد

أفادت مصادر صحفية، السبت، بأن العاصمة الفرنسية باريس ستحتضن اجتماعا للتحالف الدولي منتصف الاسبوع الحالي لبحث مستقبل المناطق المحررة في العراق.

وقالت المصادر، إن “باريس ستحتضن اجتماع كبار الموظفين في التحالف الدولي بقيادة أميركا يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث مستقبل المناطق المحررة من ” داعش” شرق سوريا وغرب العراق”.

وأضافت، أن “باريس تستضيف الاثنين المقبل اجتماعاً لممثلي “المجموعة الصغيرة” التي تضم أميركا وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن ومصر مع احتمال مشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن ورئيس “هيئة التفاوض السورية” المعارضة نصر الحريري”.

وسيبحث هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، “الجمود في العملية السياسية وعدم تمكن بيدرسن من تجاوز عقدة الأسماء الستة في القائمة الثالثة للجنة الدستورية ومصير إدلب”.