العمليات المشتركة: الكاظمي اوعز بتكثيف العمل لإيقاف الهجمات على المنطقة الخضراء

المتورطون يعرفون بأن صواريخهم ستقسط على المدنيين

بغداد – وعد الشمري:

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، صدور توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة إيقاف الهجمات على المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أن المتورطين بهذه الأفعال يدركون جيداً بأن صواريخهم لن تستهدف المرافق الحيوية والسفارات وأنها ستقع على المدنيين.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “أجهزتنا الأمنية والاستخبارية لديها القدرة على تتبع مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء

وأضاف الخفاجي، أن “القوات الأمنية أصبحت لديها خبرة كبيرة بعد معارك شرسة خاضتها ضد التنظيمات الإرهابية وألقت القبض على مطلوبين في مناطق تعدّ صعبة وخطرة.

وأشار، إلى أن “الهجمات التي شنت مؤخراً بالصواريخ توصل رسالة سيئة عن العراق إلى دول العالم؛ كونها لا تشجع على الاستثمار الأجنبي”.

وأوضح الخفاجي، أن “توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باستمرار وتكثيف جهود ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية”.

ويواصل، أن “نتائج سوف تظهر في المستقبل القريب بشأن المتورطين بالهجمات لا يمكن الإفصاح عنها للإعلام في الوقت الحاضر”.

وشدد الخفاحي، أن “الهجمات الصاروخية لا يمكن لها أن تستمر، ولن نسمح بذلك، والجهود مشتركة من جميع القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي في رصد ومتابعة هذه الهجمات”.

ويسترسل المتحدث العسكري، أن “مهامنا تمتد أيضاً للسيطرة على السلاح الذي تستخدمه تلك العصابات في عملياتها من خلال الأنشطة اليومية في الرصد والمتابعة”.

ويواصل، أن “المحاسبة تطال أيضاً مسؤولي القواطع الأمنية التي تشهد مناطق مهامهم خروق أمنية أو انطلاق للصواريخ وهو ما حصل فعلاً في مرات عديدة”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “الجهات التي تقوم وراء هذه العمليات تعرف جيداً بأن صواريخها لن تصيب أهدافاً حيوية، بل ستسقط على المدن وتلحق أضراراً مادية وبشرية، وهذه الهجمات بالنسبة إلينا نعتبرها أعمالاً إرهابية وسنمارس واجباتنا في حفظ سلامة وأمن البلاد”.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأمن النيابية محمد رضا آل حيدر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “وفداً نيابياً زار وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ومقر قيادة العمليات المشتركة لمعرفة أخر التحقيقات بشأن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء”.

وتابع آل حيدر، أن “اللجنة النيابية أوصلت رسالة إلى القوات الأمنية بأنها داعمة لها في جهودها بالحد من هذه العمليات”.

وأوضح، أن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد اعتقال أحد المشتبه بتورطه بالعملية الأخيرة ضمن قاطع الرصافة، وقد يكون أدلى بمعلومات أوصلت إلى شركائه”.

وانتهى آل حيدر، إلى أن “تحديد هوية الجهات التي تستهدف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية من قبل الحكومة ليس صعباً عليها، من خلال ما تمتلكه من أجهزة أمنية واستخبارية”.

يشار إلى أن عدداً من الصواريخ كانت قد سقطت على مجمع القادسية السكني في المنطقة الخضراء مطلع الأسبوع الحالي، وأدت إلى حصول أضرار مادية في المباني والعجلات المدنية.