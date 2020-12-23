مختبر بيونتيك قادر على انتاج لقاح ضد سلالة كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع

ترجيحات بريطانية بأنها يمكن ان تصيب الأطفال

الصباح الجديد – متابعة:

أعلن الرئيس التنفيذي لمختبر بيونتيك، الألماني أوغور شاهين، أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد “خلال 6 أسابيع” في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين: “نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال 6 أسابيع”.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، “في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد” للفيروس.

وأوضح أن شركة الأدوية الألمانية واثقة من أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال ضد السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد تماما.

وذكر: “لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرا أيضا على توفير الحماية من هذا النوع الجديد. لكن نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99 بالمئة، وهي نفس النسبة في السلالات السائدة، فإن بيونتك لديها ثقة علمية في اللقاح”.

وأشار شاهين إلى أن بيونتك تجري حاليًا المزيد من الدراسات، وتأمل في التأكد من ذلك في غضون الأسابيع المقبلة.

وصرح قائلا: “احتمال نجاح لقاحنا مرتفع نسبيًا”.

ولقاح بيونتك، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأميركية “فايزر”، مصرح باستخدامه في أكثر من 45 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

في السياق، خلص فريق من العلماء البريطانيين إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار.