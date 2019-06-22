ازمة بيلا حديد ما تزال مستمرة

الصباح الجديد – وكالات:

ما تزال أزمة صورة عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد، مستمرة، بعد إعلان مركز تسوق إماراتي إلغاء الحدث الذي كان من المقرر أن تشارك فيه.

وسحبت الشركة العالمية ملصقاتها الإعلانية التي تظهر فيها العارضة بكل مراكز التسوق. وتتخوف من تراجع مبيعاتها في الإمارات بسبب بيلا حديد، ما قد يؤدي بالشركة إلى إنهاء تعاقدها مع حديد.

وبرغم اعتذار بيلا حديد عن صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، وتظهرها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات وذلك في أثناء انتظارها بالمطار، إلا أن الأمر لم ينته حتى الآن.

ودشن السعوديون هاشتاغ “#BellaHadidIsRacist”، للهجوم على بيلا حديد وإعلان مقاطعة المنتجات الداعمة لها.

بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.