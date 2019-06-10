مسعود بارزاني يحضر مراسم اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان

بغداد – الصباح الجديد :

حضر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين الى قاعة “سعد عبد الله” في العاصمة اربيل لحضور مراسم تأدية اليمين الدستورية لرئيس اقليم كوردستان المنتخب من البرلمان نيجيرفان بارزاني.

وبالتزامن حضر كل من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، و وزير الخارجية العراقية محمد علي الحكيم، و وزارة المالية فؤاد حسين، وزعيم تحالف “المحور الوطني” خميس الخنجر، وزعيم تحالف “القرار” اسامة النجيفي، والمنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي، وكوسرت رسول علي نائب السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وصل وفدان رفيعا المستوى من وزارتي الخارجية الايرانية والتركية صباح اليوم الاثنين الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو اذ استقبله رئيس الاقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني وعدد من المسؤولين في الحكوميين.

و وصل بالتزامن وفد من الخارجية الايرانية، والسعودية، والاردنية اضافة الى وفد عراقي ضم زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ومستشار الامن الونطني العراقي فالح الفياض.

وكان اقليم كوردستان قد وجه دعوة رسمية الى 1200 شخصية من بينها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلو دول العالم لحضور جلسة أداء رئيس الإقليم اليمين الدستورية.