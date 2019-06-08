  • السبت , 8 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العراق يتسلم لاجئين من سوريا

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بغداد – الصباح الجديد :

استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين عائلة عراقية عائدة من مخيم الركبان داخل سوريا وعبر مطار بغداد الدولي .

وقال مدير قسم الهجرة الخارجية احمد رحيم حسن في بيان ورد لـ ” الصباح الجديد ” ان “لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصا بمطار بغداد الدولي بعد التنسيق مع  وزارة الخارجية وسفارتنا بسوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية لغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد”.

وأضاف رحيم ان “الوزير وجه بأهمية استقبالهم وتسهيل إجراءات الوصول لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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