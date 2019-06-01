العراق يحتل المرتبة التاسعة بين أكثر الجنسيات أداء لمناسك العمرة

احتل العراق، المرتبة التاسعة بين أكثر الجنسيات ذهاباً إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث بلغ عدد العراقيين الذين أدوا مناسك العمرة خلال تسعة أشهر (270،995) معتمراً.

وأعلنت السعودية، عن اداء أكثر من 270 الف عراقي مناسك العمرة التي تبدأ في محرم وينتهي في رمضان.

وأظهرت بيانات مؤشر العمرة الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، واطلعت عليه ” الصباح الجديد ” أن “7.2 مليون معتمر من داخل وخارج المملكة أدوا مناسك العمرة خلال الفترة من شهر محرم الحرام وانتهاء بشهر رمضان المبارك”.

ووفقاً للبيانات، فأن “العراق جاء في المرتبة التاسعة بين أكثر الجنسيات قدوما إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث بلغ عدد المعتمرين 270.995 معتمرا”.

وكانت وزارة الحج السعودية، قد اعلنت الاسبوع الماضي، دخول 269,554 عراقيا إلى السعودية لاداء مناسك العمرة ليحل بالمرتبة التاسعة بعد ماليزيا واليمن والجزائر وتركيا