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العراق يكشف عن رغبة دول بالانضمام لمركز تبادل المعلومات الرباعي

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بغداد – الصباح الجديد :

كشف مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد مزهر العلاق ، السبت، عن رغبة بعض الدول للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا.

وقال العلاق في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان ” بعض الدول تسعى للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا، إيمانا منها بدوره الكبير في خدمة السلم المجتمعي العالمي وقيامه بتدمير القواعد والمنطلقات الأساسية لتنظيم ” داعش ” مبيناً ان ” ذلك جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المركز في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية بمشاركة جميع دول المركز”.

واضاف العلاق، ان ” وفود دول المركز قامت بزيارة المعرض الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات داعش ا في مقر المديرية حيث اطلعت الوفود على محتويات المعرض المهمة وأبدت إعجابها به، مستعرضاً بالأرقام والإحصائيات الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه عام ٢٠١٥ ولغاية الان”.

واكد العلاق على “روح التعاون المثالية للدول المشاركة فيه ومثنيا على الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للمركز، مذكرا بالظروف الصعبة التي عمل بها المركز وإصرار الجميع على النجاح في المهمة التي تأسس من أجلها، وتم عرض فلم يوثق الجرائم البشعة لتلك العصابات يقابلها البطولات التي جسدتها قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير”.

واوضح العلاق، ان ” ما قدمه المركز من معلومات مهمة عن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا أسهمت بشكل كبير في تحقيق النصر بالعراق وتقويض نشاط تلك العصابات في سوريا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية والروسية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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